Sumitomo Metal Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Metal Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 419,91 JPY gegenüber 185,76 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 336,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 254,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 345,95 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 315,05 Milliarden JPY geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1022,80 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Metal Mining ein Gewinn pro Aktie von 344,29 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1.259,09 Milliarden JPY – ein Plus von 35,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sumitomo Metal Mining 926,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 930,39 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1.239,63 Milliarden JPY beziffert.

