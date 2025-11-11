|
Sumitomo Metal Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sumitomo Metal Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 97,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 88,91 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Sumitomo Metal Mining mit einem Umsatz von insgesamt 403,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent gesteigert.
