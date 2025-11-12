Sumitomo Metal Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Metal Mining gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Metal Mining 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 2,74 Milliarden USD gegenüber 2,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at