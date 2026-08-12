12.08.2026 06:31:29

Sumitomo Metal Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sumitomo Metal Mining hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 326,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 100,27 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 540,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sumitomo Metal Mining einen Umsatz von 379,60 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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