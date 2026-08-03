SUMITOMO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SUMITOMO veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,09 Prozent auf 12,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at