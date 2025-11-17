Sumitomo Mitsui Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Mitsui Construction hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -98,000 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sumitomo Mitsui Construction mit einem Umsatz von insgesamt 94,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at