02.02.2026 06:31:29
Sumitomo Mitsui Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 120,17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 105,22 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Mitsui Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 571,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2 354,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
