Sumitomo Mitsui Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sumitomo Mitsui Financial Group stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,96 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,72 Prozent auf 63,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 65,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at