Sumitomo Mitsui Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 02.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 200,32 JPY, nach 176,13 JPY im Vorjahresvergleich.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 152,94 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 850,47 Milliarden JPY gesehen hatten.

