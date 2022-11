Sumitomo Mitsui Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sumitomo Mitsui Financial Group hat sich am 15.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 199,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 184,44 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2 119,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 109,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 013,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Experten hatten einen Gewinn von 219,41 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 132,25 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at