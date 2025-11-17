|
17.11.2025 06:31:29
Sumitomo Mitsui Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 144,57 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 90,41 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 444,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 509,82 Milliarden JPY ausgewiesen.
