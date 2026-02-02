Sumitomo Mitsui Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumitomo Mitsui Financial Group ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Mitsui Financial Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at