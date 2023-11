Sumitomo Mitsui Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 15.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 208,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Mitsui Financial Group ein EPS von 199,09 JPY je Aktie vermeldet.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 170,76 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 870,55 Milliarden JPY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at