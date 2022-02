Sumitomo Mitsui Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Mitsui Financial Group gab am 03.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 123,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 119,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.030,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 945,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 99,41 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 698,00 Milliarden JPY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at