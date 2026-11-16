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16.11.2026 06:31:29
Sumitomo Mitsui Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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