Sumitomo Mitsui Financial Group präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 16.05.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,068 USD gegenüber 0,106 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,75 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,068 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,57 Milliarden USD belaufen hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,797 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,686 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 31,78 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,816 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 26,41 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at