Sumitomo Mitsui Financial Group präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Mitsui Financial Group hat sich am 01.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,276 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 0,271 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 9,96 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 8,71 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,193 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,32 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at