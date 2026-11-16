Sumitomo Mitsui Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 66,20 JPY gegenüber 72,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 709,32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2 509,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at