Sumitomo Mitsui Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Mitsui Financial Group hat sich am 15.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,277 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,286 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,228 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 5,86 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at