Sumitomo Mitsui Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Mitsui Financial Group veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 131,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Mitsui Financial Group ein EPS von 97,46 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Mitsui Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 711,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2 297,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at