Sumitomo Mitsui Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 16.05.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 42,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 57,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 735,80 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 730,68 Milliarden JPY.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 43,49 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 716,79 Milliarden JPY erwartet worden war.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 515,51 JPY, nach 374,26 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4.111,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sumitomo Mitsui Financial Group einen Umsatz von 3.902,31 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 508,92 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 3.264,74 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at