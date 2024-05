Sumitomo Mitsui Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group stellte am 15.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 129,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 29,61 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Mitsui Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 369,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1 808,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 118,13 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 766,58 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 724,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 590,46 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sumitomo Mitsui Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 8 654,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6 004,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 44,15 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 707,32 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 3 555,91 Milliarden JPY beziffert.

