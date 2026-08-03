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03.08.2026 06:31:29
Sumitomo Mitsui Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,400 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 17,02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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