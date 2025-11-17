Sumitomo Mitsui Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Mitsui Financial Group im vergangenen Quartal 17,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 16,38 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at