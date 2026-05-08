Sumitomo Aktie
WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003
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08.05.2026 05:12:39
Sumitomo Mitsui Trust Bank targeting US$500 million for new aircraft lease fund
The fund, which will purchase Boeing and Airbus aircraft and lease them to airlines globallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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