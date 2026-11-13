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13.11.2026 06:31:28
Sumitomo Mitsui Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sumitomo Mitsui Trust hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,61 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Mitsui Trust im vergangenen Quartal 730,15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Mitsui Trust 681,97 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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