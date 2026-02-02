Sumitomo Mitsui Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumitomo Mitsui Trust ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Mitsui Trust die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 135,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 129,93 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent auf 686,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 677,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at