Sumitomo Mitsui Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Mitsui Trust hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Mitsui Trust einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,35 Prozent auf 4,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at