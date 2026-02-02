Sumitomo Mitsui Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Trust hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent auf 4,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at