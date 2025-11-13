Sumitomo Mitsui Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Mitsui Trust hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 114,45 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Mitsui Trust einen Gewinn von 91,97 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 681,97 Milliarden JPY gegenüber 619,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at