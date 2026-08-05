Sumitomo Osaka Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Osaka Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Osaka Cement 45,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,78 Prozent auf 56,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at