Sumitomo Osaka Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sumitomo Osaka Cement gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 155,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,63 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,34 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 53,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 349,58 JPY gegenüber 270,37 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 223,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 219,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at