Sumitomo Osaka Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Osaka Cement gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42,45 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Osaka Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 54,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at