Sumitomo Osaka Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Osaka Cement hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 127,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 54,24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Osaka Cement 55,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at