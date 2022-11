Sumitomo Osaka Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Osaka Cement präsentierte in der am 09.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Sumitomo Osaka Cement vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 52,590 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 88,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 50,17 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 8,600 JPY sowie einem Umsatz von 51,78 Milliarden JPY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at