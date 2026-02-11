Sumitomo Osaka Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Osaka Cement hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 21,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 171,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 58,57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Osaka Cement 57,55 Milliarden JPY umgesetzt.

