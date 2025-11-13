|
13.11.2025 06:31:28
Sumitomo Realty Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sumitomo Realty Development hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Realty Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,62 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
