Sumitomo Realty Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Realty Development hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 95,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 73,69 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 238,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at