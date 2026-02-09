|
Sumitomo Realty Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Realty Development ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Realty Development die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 60,83 JPY, nach 39,31 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 246,90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 243,29 Milliarden JPY umgesetzt.
