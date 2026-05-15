Sumitomo Realty Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Realty Development ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Realty Development die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Realty Development 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,78 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,760 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,02 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sumitomo Realty Development einen Umsatz von 6,65 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at