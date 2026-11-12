Sumitomo Realty Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Realty Development hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 1,55 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at