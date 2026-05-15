Sumitomo Realty Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sumitomo Realty Development äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,72 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 47,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Sumitomo Realty Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 231,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 228,42 JPY, nach 202,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sumitomo Realty Development mit einem Umsatz von insgesamt 1 057,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 014,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at