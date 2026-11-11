Sumitomo Realty Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Realty Development hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 59,52 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Realty Development einen Gewinn von 47,91 JPY je Aktie eingefahren.

Sumitomo Realty Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 246,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at