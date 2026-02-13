Sumitomo Rubber Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Rubber Industries hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 92,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 336,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 191,62 JPY gegenüber 37,51 JPY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 207,06 Milliarden JPY – eine Minderung um 0,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 211,86 Milliarden JPY eingefahren.

