Sumitomo Rubber Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Rubber Industries präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 44,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 324,46 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 289,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at