Sumitomo Rubber Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Rubber Industries veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 65,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 41,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Sumitomo Rubber Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 317,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 284,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at