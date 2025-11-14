Sumitomo Rubber Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo Rubber Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,27 JPY gegenüber -131,850 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Rubber Industries im vergangenen Quartal 289,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Rubber Industries 287,90 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at