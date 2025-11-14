|
14.11.2025 06:31:28
Sumitomo Rubber Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sumitomo Rubber Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,27 JPY gegenüber -131,850 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Rubber Industries im vergangenen Quartal 289,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Rubber Industries 287,90 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.