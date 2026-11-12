|
12.11.2026 06:31:28
Sumitomo Seika Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Seika Chemicals hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,21 JPY, nach 34,02 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 38,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!