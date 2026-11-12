Sumitomo Seika Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Seika Chemicals hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,21 JPY, nach 34,02 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 38,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at