14.05.2026 06:31:29

Sumitomo Seika Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Seika Chemicals hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 41,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -13,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 36,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 117,48 JPY. Im Vorjahr waren 90,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sumitomo Seika Chemicals 148,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 147,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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