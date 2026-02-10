Sumitomo Seika Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sumitomo Seika Chemicals hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 130,66 JPY gegenüber 270,06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 38,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at